Ege Üniversitesi (EÜ) ile Japon Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi (TUAT), başta akademik olmak üzere, tarım alanında güçlü iş birliğini öngören bir anlaşmaya imza attı. İki üniversite arasındaki iş birliği protokolü, İzmir Ege Üniversitesinde, Türk ve Japon yetkililerin şahitliğinde imzalandı.

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Japon Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi (TUAT), iş birliğine gitti. Başta akademik olmak üzere, tarım alanında güçlü iş birliğini öngören anlaşmanın imzaları İzmir Ege Üniversitesinde atıldı. Rektörlük binasında Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ile Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ryo Funada’nın imzaladığı protokol nedeniyle düzenlenen törene; Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Naciye Gökçen Kaya, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli ve Japonya Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Takero Aoyama ve çok sayıda davetli katıldı.

İlk ortak proje, tarımın Silikon Vadisi İTTM’ye

İki üniversite arasında varılan mutabakat çerçevesinde ilk ortak proje içinde müşahhas adım atıldı. Ege Üniversitesi ve TUAT, İTB öncülüğünde kurulan ve “Tarımın Silikon Vadisi” olarak anılan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) için bir ortak proje geliştirdi. Menemen ovasından başlayarak Ege Bölgesinde pamuk üretimini akıllı tarım teknolojileriyle sulamayı öngören proje için; EÜ, TUAT ve İTB adına eş zamanlı olarak bir proje protokolü imzalandı. Protokole İTB adına Yönetim Kurulu Başkan Işınsu Kestelli, EÜ adına Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ve TUAT adına Dekan Prof. Dr. Ryo Funada imza attı. İki üniversitenin İTTM bünyesinde hayata geçireceği projenin uygulama merkezi Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM) olacak.

Ege Üniversitesinin güçlü bir akademik potansiyele sahip olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Kalitesi tescillenmiş ve tam akredite bir araştırma üniversitesi olan Ege Üniversitesi, öğrenci odaklı yaklaşımıyla bilim ve eğitim alanında ülkemize değer katıyor. Uluslararası bağlantıları ve küresel iş birlikleriyle dijitalleşme ve uluslararasılaşma konularında örnek uygulamalara sahip olan üniversitemiz, uluslararası standartlarda eğitim fırsatları sunuyor. Ege Üniversitesi, toplumla yakın ilişkiler kurarak sinerji oluşturan ve değişim ile dönüşümün öncüsü olmayı hedefleyen bir kurum. Üniversitemiz, yüksek kalite standartlarını sağlamak için eğitim ve sağlık hizmetlerine önem verirken, aynı zamanda bölge ekonomisinin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen bilgi ve teknolojiyi sektörlerle buluşturmayı amaçlıyor. Bu hedeflerimize ulaşmak için paydaşlarımızla etkili iş birlikleri kurarak daha güçlü adımlar atacağımızın bilincindeyiz. Ulusal ve uluslararası alanda başarılı konumumuzu sürdürmek için her türlü yatırım ve iş birliğine büyük önem veriyoruz. İmzaladığımız protokoller bu anlamda büyük değer taşıyor” dedi.

“Akıllı sulama yönetimi geliştireceğiz”

İmzalanan protokolle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Budak, “İmzalanan ikili iş birliği anlaşması ile ortak bir Ar-Ge içerikli ‘Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Değişken Oranlı Sulama Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi’ projesini hayata geçiriyoruz. Ağırlıklı olarak pamuk üretiminin gerçekleştirildiği İzmir’de pamuk sulamasına yönelik tarım teknolojileri çerçevesinde akıllı sulama yönetiminin geliştirilmesi sonucunda hedef kitlemiz için son derece faydalı çıktıları olacağına inandığımız bu protokollerde yer almaktan gurur duyduğumuzu vurgulamak istiyorum. Uluslararası nitelikteki bu iş birliğinin her iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Tarımda teknoloji girişimciliği ekosistemini hayata geçireceğiz”

İmza töreni öncesi konuşma gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de, İTTM’yi; sürdürülebilir, rekabetçi ve verimli bir tarım sektörü için bilgi ve iletişim sektörünün daha güçlü katılımını, entegrasyonunu ve tarımın dijital dönüşümünü desteklemeyi amaçlayan, tarımda teknoloji girişimciliği ekosistemini hayata geçirmek üzere kurduklarını belirtti.

Ege Üniversitesinin ülkemiz tarımına akademik destek vermede çok değerli bir kurum olduğunu ifade eden Işınsu Kestelli, “Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi gibi güçlü kurumlara sahip Japonya’nın da tarımsal teknolojiler konusunda çok önemli bir birikimi olduğunu biliyoruz. Pamuk gibi ülkemiz ve bölge coğrafyası için çok önemli bir endüstriyel ürün ile su gibi çok değerli bir kaynağın akıllı teknolojilerle verimini artırmayı öngören bu işbirliği, tam da İTTM için hayal ettiğimiz yenilikçilik merkezi olmayı temsil ediyor. Umarım bu proje kurgusu ve sonuçları ile tüm özel sektör ve akademi için örnek olur ve İTTM, kısa sürede bir çekim merkezi haline gelir” diye konuştu.

“Bu iş birliği iki ülkeyi daha da yakınlaştıracak”

Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ryo Funada ise üniversite olarak Ege Üniversitesi ile öğrenci ve akademisyen transferini de öngören iş birliğinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Japonya’nın son dönemde akıllı tarım teknolojileri konusunda büyük ilerleme kaydettiğini vurgulayan Ryo Funada, “TUAT, ülkemizin sahip olduğu tarımsal teknolojileri büyük potansiyeli olan Türk tarımının hizmetine sunma konusunda çok heyecanlı ve istekli. Bu iş birliklerinin iki ülke ilişkilerini daha da yakınlaştıracağına inanıyoruz” dedi.