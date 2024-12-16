Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen Boğaziçi Çevre Ödülleri sahiplerini buldu. Çevre ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma amacıyla bu yıl 4’üncüsü düzenlenen yarışmada Ege Üniversitesi “En Çevreci Üniversite” ödülüne layık görüldü.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “İklim değişikliği, temiz enerji, su tasarrufu, atık geri dönüşümü, yeşil ulaşım ve sürdürülebilirlik gibi konularda attığımız önemli adımlar hem ulusal hem de küresel ölçekte yapılan değerlendirmeler sonucunda takdir ediliyor. Tam akredite, öğrenci odaklı, sağlık temalı, araştırma üniversitemiz, geçen hafta kamuoyuyla paylaşılan; 95 ülkeden 1477 üniversitenin değerlendirildiği Yeşil Üniversite Endeksi Platformu (UI GreenMetric) 2024 sıralamasında, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında 4’üncü, Ege Bölgesinde 1’inci dünyada ise 88’inci sırada yer aldı. Üniversitemiz, şimdi de Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen 2024 Çevre Ödülleri yarışmasında halk ve jüri oyları sonucunda ‘En Çevreci Üniversite’ seçildi. Ege Üniversitesi ailesi olarak daha sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarımızı tüm paydaşlarımızla birlikte sürdüreceğiz. Bu başarılarımıza katkı sunan birimlerimize ve mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Çevre ve sürdürülebilirlik temasıyla Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen 4. Boğaziçi Çevre Ödülleri halk ve jüri oylamasıyla belirlenen 15 farklı kategoride dağıtıldı. EÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) tarafından hazırlanan Ege Üniversitesinin çevre dostu projelerinin yer aldığı kapsamlı dosya; internet üzerinden yapılan halk oylaması ve jüri komitesinin değerlendirmesi sonucunda ödül almaya hak kazandı. “En Çevreci Üniversite” ödülüne layık görülen Ege Üniversitenin ödülünü ÇEVMER Müdürü Prof. Dr. Armağan Kınal aldı.