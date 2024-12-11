Dünyanın en saygın derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Quacquarelli Symonds (QS), 2025 Sürdürülebilirlik Sıralaması açıklandı. Üniversiteleri “Çevresel Etki”, “Sosyal Etki” ve “Yönetişim Etki” olmak üzere üç kategoride değerlendiren sıralamada Ege Üniversitesi, dünya sıralamasında 1201+ bandında yer alırken Türkiye’den sıralamaya giren 36 üniversiteden biri oldu.

Sıralamayı değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz, hâlihazırda her alanda sürdürülebilirlik ve çevre faktörlerini göz önünde bulunduran, çalışmalarını ve projelerini bu doğrultuda yürüten bir yapıya sahip. Bu çalışmalarımız doğrultusunda QS tarafından hazırlanan ve dünyada bin 744 üniversitenin değerlendirildiği sürdürülebilirlik raporunda Türkiye’den dahil edilen 36 üniversiteden biri olduk. Geçen yıla göre 6 değerlendirme kriterinde puanımızı yükselttik. Tam akredite, sağlık temalı bir araştırma üniversitesi olarak önümüzdeki yıllarda sıralamadaki yerimizi daha yukarıya taşımak için çabalayacağız” diye konuştu.

Ege Üniversitesi, Sağlık ve Refah kriterinde Dünya sıralamasında 1001+ bandında Türkiye’de 6’ncı sırada, Çevresel Araştırma kriterinde Dünya sıralamasında 1001+ bandında Türkiye’de 8’inci sırada, İstihdam Edilebilirlik ve Fırsatlar kriterinde Dünya sıralamasında 927, Türkiye’de 11’inci sırada, Eğitimin Etkisi kriterinde dünya sıralamasında 1001+ bandında Türkiye’de 12’nci sırada, Çevre Eğitimi kriterinde Dünya sıralamasında 1001+ bandında Türkiye’de ise 14’üncü sırada yer almayı başardı.

Ege Üniversitesi geçen yıla göre Çevresel Sürdürülebilirlik, Eşitlik, Bilgi Paylaşımı, İstihdam Edilebilirlik ve Fırsatlar, Sağlık ve Refah, İyi Yönetişim kriterlerinde puanını artırmayı başardı. EÜ, “Bilgi Paylaşımı” kriterinde dünyada 565’inci sırada yer alarak dikkat çekti.