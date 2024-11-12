Dünyanın en başarılı üniversitelerinin derecelendirildiği ARWU (Academic Ranking of World Universities) 2024 sıralaması açıklandı. Shanghai Ranking Consultancy organizasyonu tarafından ARWU 2024 Dünya Sıralamasında 901-1000 bandında olan Ege Üniversitesi, Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında Dünya sıralamasında 26’ncı sırada yer alırken Türkiye’deki üniversiteler arasında 1’inci sırada olmayı başardı. Ege Üniversitesi “Tarım Bilimleri” alanında ise dünya sıralamasında 401-500 bandında yer alırken Türkiye’deki üniversiteler arasında 3’üncü sırada yer aldı.

Sıralamayı değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Bölgesinde ilk, Türkiye’de dördüncü sırada kurulan köklü üniversitemiz, ulusal ve uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Uluslararasılaşma hedeflerine emin adımlarla ilerleyen tam akredite, öğrenci odaklılıkta ödüllü sağlık temalı araştırma üniversitemiz, 70 yıllık köklü eğitim-öğretim ve araştırma kültürü ile bir yandan yeni nesiller yetiştirirken, bir yandan da önemli bilimsel başarılara imza atıyor. Uluslararası alanda öğrenim, staj ve istihdamı kolaylaştıran Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosu alan programları ile öne çıkan üniversitemizin, YÖKAK tarafından 5 yıllık Kurumsal Tam Akreditasyon Belgesini alan ilk devlet üniversitesi statüsü bulunuyor. Programlarının yüzde 80’inin kalitesini tescilleyerek uluslararası standartlara kavuşturan üniversitemiz, ülkemizin 23 araştırma üniversitesi arasında yer alıyor. Ayrıca Ege Üniversitesinin gücü artık sınırlarımızın ötesine uzanıyor. Üniversitemizin, örnek çift diploma programı, uluslararası yükseköğretim kurumları ile güçlü bir işbirliği ve iletişim ağı bulunuyor” diye konuştu.

“Bilim üretme ekosistemimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz”

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alma hedefimiz doğrultusunda yürüttüğümüz çalışımalar, uluslararası değerlendirme kuruluşlarının listelerine de yansıyor. Küresel sıralamaların öncüsü ve en güvenilir olanı olarak kabul edilen ARWU 2024 Dünya Sıralamasında 901-1000 bandında yer alan üniversitemiz, Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında Türkiye’deki üniversiteler arasında 1’inci, Tarım Bilimleri alanında ise 3’üncü sırada yer aldı. Bilim üretme heyecanımıza ortak olan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin öncü bir araştırma üniversitesi olarak Türkiye Yüzyılı’nı, Türk bilim yüzyılı yapmak için daha çok çalışacağız. Üniversitemizin, dünyanın en seçkin üniversiteleri arasına girmesi için ekosistemimizi güçlendirmeyi, uluslararası iş birliği ağımızı genişletmeyi sürdüreceğiz” dedi.

ShanghaiRanking Consultancy, dünya üniversitelerinin konulara göre en kapsamlı ve objektif olarak değerlendirildiği Akademik Konular Küresel Sıralaması 2024’ü açıkladı. Bu yılki değerlendirme; doğa bilimleri, mühendislik, yaşam bilimleri, tıp bilimleri ve sosyal bilimler genelinde 55 konuda üniversitelerin sıralamasını kapsıyor. Sıralamalarda, dünya üniversitelerinin ilgili konulardaki performansını ölçmek için uluslararası akademik ödüller, en iyi akademik başarılar, araştırma kalitesi ve uluslararası işbirliği dahil olmak üzere bir dizi objektif akademik gösterge ve veri kullanıldı.