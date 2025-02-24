Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti, Ege Türküleri konseri ile müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Şef Yiğit Aktı yönetiminde birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği konsere konuk sanatçı İlke Türkdoğan da sesi ve yorumuyla konsere renk kattı.

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda gerçekleşen Ege Türküleri Konseri, iki bölüm halinde gerçekleştirildi. Şef Yiğit Aktı yönetimindeki İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti, birbirinden güzel türküleri seslendirirken, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümü öğrencileri de zeybek oynayarak türkülere eşlik etti.

İlke Türkdoğan yorumuyla renk kattı

Müzik dolu gecede ‘Deniz Üstü Köpürür’, ‘Ah Bir Ataş Ver’, ‘Çökertme’ gibi eserleri hep bir ağızdan seslendiren türkü severler, alkışlarıyla tempo tutarak beğenilerini ifade etti. Gece de sesi ve güçlü yorumuyla beğeni toplayan İlke Türkdoğan da sahneye çıktı. Türkdoğan, sözleri ve bestesi kendisine ait, düzenlemesini ise Şef Yiğit Aktı’nın yaptığı "Feslikan Zeybeği"ni ilk kez seslendirdi. Feslikan Zeybeği’nde Türkdoğan’a Konyaaltı Belediyesi Türk halk oyunları topluluğu da eşlik etti.

Konserin sonunda sanatçılar ayakta alkışlanırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Okan Yavuz İlke Türkdoğan’a gecenin anısına çiçek takdim etti.