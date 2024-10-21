Ege Üniversitesi öğrenci ve mezunlarından oluşan Ege Telsiz Takımı, bugüne kadar birçok başarısının ardından TEKNOFEST Akdeniz’den de iki farklı ödülle döndü.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla milyonları bir araya getiren TEKNOFEST 2024 takım yarışmalarında, Ege Üniversitesinin bilim ve teknoloji ekipleri inovatif ve yenilikçi projeleri ile ödül almaya devam ediyor. Antalya’da düzenlenen TEKNOFEST 2024 takım yarışmalarında Ege Üniversitesinin Ege Telsiz Takımı, “İnsanlık Yararına Teknoloji” yarışmasında “En İyi Ticarileştirme Potansiyeli” prestij ödülünü kazanırken, TEKNOFEST’in Adana etabından da Türkiye Üçüncülüğü ödülü ile ayrıldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Telsiz Takımını makamında ağırlayarak tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen yarışmalarda önemli ödüller alan Üniversitemiz öğrencileri, bu başarılarını Antalya’da düzenlenen TEKNOFEST 2024’te de sürdürdüler. Türkiye’den ve dünyadan havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarının buluştuğu TEKNOFEST Akdeniz’de Ege Telsiz Takımımız, İnsanlık Yararına Teknoloji yarışmasında En İyi Ticarileştirme Potansiyeli ödülünün sahibi oldu. Ayrıca TEKNOFEST Adana etabından da Türkiye üçüncülüğü ile ödüllendirildi. Yenilikçi yöntemlerle geliştirdikleri projeleriyle ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna nitelikli katkı sunan takımımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Çifte ödül aldık”

Takım kaptanı Özge Çetin, “Ege Telsiz Takımı olarak, 2021 yılından beri her türlü afet anında ve olağanüstü durumlarda; baz istasyonlarının çökmesi ile kullanılamaz hale gelen cep telefonlarımız üzerinden, GSM, hücresel veri veya wifi gerektirmeksizin kesintisiz şekilde haberleşebileceğiniz bir proje geliştiriyoruz. Bugüne dek 6 Türkiye derecesi, 1 prestij ödülü olmak üzere toplam 7 ödül kazandık. Son iki ödülümüzü, bu yıl TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsanlık Yararına Teknoloji yarışmasının 460.758 yarışmacı başvurusu arasından kategorimizde üçüncülüğe ve prestij ödülüne layık görülerek almak bizi daha da mutlu etti. Üzerinde yıllardır çalıştığımız ve patent başvurusunda da bulunduğumuz özgün proje fikrimiz Mikrotelsiz’i en kısa zamanda ürünleştirerek halkımızın ve Türk radyo amatörlerinin kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Bir doğal felaket daha yaşanmadan önce hayatlara dokunabilmek için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.” dedi.