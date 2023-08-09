İzmir’de 10 Ağustos 1959 yılında kurulan Ege Telgraf, 64. yaşını düzenlediği törenle kutladı.
10 Ağustos 1959 yılında İzmir’de kurulan Ege Telgraf, 64. yaşını Tarihi Hava Gazı Fabrikası’nda düzenlenen törenle kutladı. Törenin sunuculuğunu Erhan Önel ve Doğa Yavuz yaparken, törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve İzmirli gazeteciler katılım sağladı.
Geceye katılan davetliler, çalınan müziklerin eşliğinde eğlenmesiyle devam etti.