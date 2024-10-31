Dünyanın en büyük teknoloji festivalinde Ege Üniversitesinin, Ege ROV Takımı, “İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışmasında” üçüncülük ve "En İyi Tasarım" ödüllerini kazandı.

Türkiye’den ve dünyadan havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarının buluştuğu TEKNOFEST Akdeniz’den, Ege Üniversitesinin Ege ROV Takımı ödüllerle döndü. Takım, TEKNOFEST 2024 “İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışmasında” üçüncülük ödülü kazanırken, "En İyi Tasarım" ödülüyle de başarısını taçlandırdı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege ROV Takımını makamında ağırlayarak tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Takımlarımız bilim ve teknoloji öncelikli inovatif projeleri ile TEKNOFEST Akdeniz’den ödüllerle döndüler. Ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun yanı sıra üniversitemizin paydaşı olduğu TEKNOFEST’e gençlerimiz yenilikçi projeleri ile damga vurdular. Takımlarımız önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de oluşturduğumuz ekosistem içerisinde çalışarak, üreterek, yenilikçi projeler hazırlayarak bizleri gururlandırdılar, üniversitemizi başarıyla temsil ettiler. Ege ROV Takımımız ‘İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışmasında’ üçüncülük ve ‘En İyi Tasarım’ ödüllerini kazandı. Ekibimizi tebrik ediyorum” dedi.

“TEKNOFEST’ten çift ödül ile ayrılmanın gururunu yaşıyoruz”

Ege ROV Takımı Kaptanı Yiğit Yıldız, “Ege ROV Takımımız birçok farklı mühendislik disiplinini buluşturan multidisipliner bir takımdır. Her bir takım arkadaşımızın aracı özgünleştirmemizde rolü büyüktür. Bu noktada ‘En Özgün Tasarım Ödülü’ almayı başından beri hedef bilmiştik. Malzeme seçimlerinin dahi bizleri diğer takımlardan ayıracak şekilde olması için yoğun bir araştırma yapmış, sistemlerimizde daha önce kullanılmayan hem uygun maliyetli hem daha dayanıklı malzemeler seçmiştik. Yaptığımız araç, yarışma organizatörü Aselsan’ın vermiş olduğu tüm görevlerin altından kalkabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu görevlerden biri olan torpido atış görevi için tasarlamış olduğumuz sistem, aslında bizim ‘En Özgün Tasarım Ödülü’ almamızın belki de en büyük sebebiydi. Altıpatlar silahların şarjöründen esinlendiğimiz bu sistemin farklılığı şurada yatmaktadır; tek bir motorla hem atış hem de bir sonraki şarjöre otomatik olarak geçiş kabiliyeti bulunmaktadır. Bu sistem ayrıca aynı anda yükleyebildiği beş torpidonun hepsini seri atış olarak 10 saniye içerisinde fırlatabilmektedir. Diğer bir görev olan sualtı kablo takibi ve anomali tespiti görevinde aracımız takip etmesi gereken hattı hiç bozmadan tüm şekilleri çok kısa sürede tespit ederek görevi rekor puanla tamamlamıştır. Aracımızın özgün yazılımının getirdiği hız, denge ve yüksek manevra kabiliyeti bu görevde de kendini göstererek bizlere Türkiye üçüncülüğü kazandırmıştır. TEKNOFEST’ten çift ödül ile ayrılmanın gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda üniversitemizin içerisinden böyle bir başarıyı kazanmış olan ilk multidisipliner takım olmak da bizler için ayrıca gurur verici. Sayın Rektörümüze bizlere verdiği tüm destek ve imkanlar için teşekkür ediyoruz” dedi.