Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert’in annesi Gülistan Özsert hayatını kaybetti. Özsert öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert’in annesi Gülistan Özsert hayatını kaybetti. Gülistan Özsert Gaziantep’in Nizip ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Törene, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, 6. Ordu komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve yakınları katıldı.