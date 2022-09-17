Ege Bölgesinde görevli gazeteci ve köşe yazarlarından oluşan İzmir Ege Medya Platformu üyeleri Manisa’nın Turgutlu ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın’ı ziyaret etti.

Ege Bölgesinde görevli gazeteci ve köşe yazarlarından oluşan İzmir Ege Medya Platformu üyeleri Manisa’nın Turgutlu ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın’ı ziyaret etti.

İzmir Ege Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan ile İzmir ve Manisa’da görev yapan gazeteci ve köşe yazarlarından oluşan heyet, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasında ağırlayan yönetim kurulu başkanı Faruk Aydın, TUTSO, Turgutlu ve çevresi hakkında bilgiler paylaştı.

Kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı Aydın’a teşekkür eden İzmir Ege Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan, “İzmir’den Egeye doğru, bölgesel nitelikle Uşak, Manisa, Aydın, Denizli, Afyon, Balıkesir, Muğla gibi illerden arkadaşlarımızla bir araya gelerek yeni bir oluşum ortaya çıktı. Bu model hakikatten Türkiye’de örnek bir model, bölgesel bir oluşum haline geldik. Ege Bölgesinden 100’ü aşkın gazeteci grubumuzda şuan. Mesleki reflekslerle bir araya geldiğimiz oluşum. Bu şekilde yapmış olduğumuz toplantılarda haber kaynaklarımızla bir araya geliyoruz. Sektörlerde, siyasette, çeşitli alanlarda neler oluyor, neler bitiyor buna dair sahada gazetecilik yapıyoruz aynı zamanda. Şehirlerinde ekonomileriyle ilgili olarak gelişmeleri, bugün burada olduğu gibi yerinde görme ve dinleme imkanıda elde etmiş oluyoruz. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu başkanımız, aynı zamanda TARİŞ Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı’ da kendilerine bizi burada misafir ettikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

İzmir Ege Medya Platformu üyeleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, TUTSO’ nun 15 meslek grubunda 2 bin 600 üyesine hizmet veren bir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğunu bildirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, TUTSO’nun ilçe genelinde eğitim, sağlık ve emniyet gibi birçok konuda destek sağladığını söyledi.