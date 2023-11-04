Kuşadası Belediyesi altyapı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ege Mahallesi’nde başlattığı yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 438. Sokağın ardından Alparslan Türkeş 2’inci etap ve bağlantı yolu olan 457’nci Sokakta da sıcak asfalt serimi tamamlanarak kent sakinlerinin hizmetine açıldı.

Başkan Ömer Günel öncülüğünde kentin sorunlarına uzun vadeli çözüm getirmek amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürüttüğü alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları çerçevesinde yatırımlarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Ege Mahallesi’nin 5 sokağı ile 2 caddesinde başlattığı yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak 438’inci sokakta 8 bin 400 metrekarelik alanda gerçekleştirdiği sıcak asfalt çalışmasının ardından Alparslan Türkeş 2’nci kısım ve bağlantı yolu olan 457’nci sokakta sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi. Ekipler, daha sonra alanda yol çizgileri ve logo çalışmasını da tamamlayarak modern ve konforlu haliyle yenilenen yolları kent sakinlerinin kullanımına açtı. Eş zamanlı olarak bordür ve kaldırımlarda da gerekli tamirat ve yenileme işlemlerine başlayan ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

“Başkan Ömer Günel, Ege Mahallesi’ne sözünü tuttu”

Ege Mahallesi Muhtarı Halis Suvari, çalışmalardan çok memnun olduklarını belirterek "Belediye Başkanımız Ömer Günel, göreve ilk geldiği zamanlarda bize bir söz vermişti. Mahallemizde çalışmalara ’Ege Mahallesi’nde bozuk yol kalmayacak’ sloganıyla başlamıştık. Başkanımız bizlere verdiği sözünü tuttu. Yollarımızda sıcak asfalt serimi ve kilit taş çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında da hiçbir rahatsızlık verilmedi, ekipler çok hızlı ve güzel bir iş çıkardılar. Sonuçtan çok mutluyuz. Yollarımız havaalanı pisti gibi oldu. Başkan Ömer Günel’e ve Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Başkan Günel’in hizmetinden çok memnunuz”

Asiye Göğebakan ise Ege Mahallesi’nde 22 yıldır yaşadığını ifade ederek “Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından çalışmalar hızlandı ve mahallemiz güzelleşti. Ekipler çalışmalarını çok sessiz ve hızlı bir şekilde yürütüyor. Başkan Ömer Günel’in hizmetinden çok memnunuz. Çalışmaların sonucunda temiz, modern ve güzel yollarımız oldu” diye konuştu.

15 yıldır Ege Mahallesi’nde ikamet eden Ramazan Aslan da Başkan Ömer Günel’e teşekkür ederek “Yollarımızın son hali çok güzel oldu. Ege Mahallesi’ne ve Kuşadası’na yakışan yollarımız oldu” dedi.