Ege Kariyer Fuarı, 26-27 Şubat 2025 tarihlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde “Yetenek Her Yerde” temasıyla gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, “Yetenek Her Yerde” temasıyla, öğrencilerin iş hayatını tanımaları ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları devam ediyor. Bu sene Ege Kariyer Fuarı, 26- 27 Şubat 2025 tarihlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde, üniversitenin Şehzadeler yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Gençler ve iş dünyası arasında güçlü bağlar oluşturan ‘Yetenek Her Yerde’ temasıyla düzenlenen Ege Kariyer Fuarına herkesi bekliyoruz. Çok sayıda firma ve işveren öğrencilerle ve mezunlarla bir araya gelecek. EGEKAF, üniversite öğrencilerine ve mezunlara iş imkanlarıyla ilgili yeni fikirler ve bilgiler verecek, kariyer planlarında yeni ufuklar açacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve paydaşı olduğumuz Ege Kariyer Fuarı (EGEKAF) 2025’e tüm öğrencilerimizi ve mezunlarımızı bekliyoruz” dedi.

Mülakat becerilerini geliştirme imkanı

Fuar etkinlikleri kapsamında mülakat simülasyonları, tanıtım ve özgeçmiş değerlendirme oturumları, atölye örnek olay çalışmaları ve kariyer çay sohbetleri gerçekleştiriliyor. Katılımcı adaylar, bu çalışmalar doğrultusunda mülakat deneyimi kazanma ve mülakat becerilerini geliştirme imkanı buluyor. Adayların, mezun olmadan önce iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları deneyimleri profesyonellerden dinleme fırsatı bulmaları, adayların işe alım süreçlerinde iyi bir performans sergilemelerine rehberlik sağlıyor. Tanıtım oturumları, işverenlerin kariyer fırsatları hakkında bilgilendirme yapmasına imkân sunuyor. Özgeçmiş oturumları ise adayların öz geçmişlerini beceri ve yetkinliklerini doğru şekilde ifade edebilecekleri yönde geliştirmelerini sağlamayı ve mülakatlara çağırılma ihtimaliniı artıracak şekilde yönlendirilmelerini amaçlıyor. Kariyer sohbetleri içinde insan kaynakları uzmanları, yöneticiler ve potansiyel adaylar ile profesyonel iş hayatına ilişkin farklı konularda interaktif kariyer sohbetleri gerçekleştiriliyor.

Atölye çalışmalarıyla katılımcılara uygulamalı deneyim kazandırmanın yanı sıra bireysel beceri ve yetkinlikleriyle birlikte takım çalışması becerilerini sergilemeleri amaçlanıyor. Adayların aldıkları eğitime ilişkin yetkinliklerini gösterebilecekleri fiziksel aktivite gerektiren etkinlikler düzenleniyor.

Ege Üniversitesi, EGEKAF 2022’ye ev sahipliği yaptı

Ege Üniversitesi, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, bölgedeki toplamda 20 üniversitenin paydaşlığı ile gerçekleştirilen EGEKAF’a ev sahipliği yaptı. İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesinin istihdam ve kariyer imkanlarını canlandırmak hedefi ile yapılan fuarın hazırlıkları, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde Ege Üniversitesi Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörlüğünde gerçekleşti. Ege Üniversitesi, 2024 yılında gerçekleşen EGEKAF’ta da paydaş üniversite olarak yer aldı. EÜ, EGEKAF ile Ege Bölgesinin kalkınması, üniversite-sanayi etkileşimleri; yenilikçilik, girişimcilik, inovasyon ve üretimi destekliyor. EÜ aynı zamanda bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının geliştirilmesi ve yetiştirilmesine katkı sağlıyor.