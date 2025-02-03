Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tatil etkinlikleri çerçevesinde ücretsiz olarak düzenlenen Ege ile Gaga Müzikali, Nevşehirli çocuklar için sahne aldı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde çocuklarla buluşan Ege ile Gaga’nın ay maceralarını anlatan müzikal çocuk tiyatrosu dün 13:00-15:00 ve 17:00 saatlerinde 3 farklı seans da miniklerle buluştu. Binlerce Nevşehirli çocuğun severek izlediği çizgi film karakteri Ege ile Gaga’nın macera dolu oyununun sahnelendiği müzikal, çocukların eğlence dolu zaman geçirmesini sağlarken müzikale gelen çocuklar ve ebeveynler Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti. TRT Çocuk kanalının en sevilen çizgi filmlerinden biri olan Doğa dedektifleri ile anılan, gizemlerin peşini bırakmayan meraklı bir çocuk ve maceracı bir karganın sürükleyici maceralarının anlatıldığı Ege ile Gaga, Nevşehirli miniklere heyecan dolu bir macera yaşattı.

Yeni bir keşfin peşine düşerek, kıpır kıpır danslarıyla hem eğlendirip hem de farkındalık oluşturan müzikal çocuk tiyatrosu Nevşehirli miniklerden tam not aldı.