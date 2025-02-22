Sultanlar Ligi’nin 22. haftasında ‘Ege Derbisi’ heyecanı yaşanırken, Aras Kargo Spor Kulübü’nün derbi öncesinde sosyal medya üzerinden yaptığı ‘İzmir Boyozu’ paylaşımına Aydın temsilcisinden ‘Aydın İnciri’ yanıtı gecikmedi. Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Aras Kargo Spor Kulübü’nün sosyal medya üzerinden yaptığı ‘tatlı’ atışma ise görenlerin hem beğenisini topladı hem de gülümsetti.

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Aras Kargo Spor Kulübü ‘Ege Derbisi’ için hazırlıklarını tamamlarken, iki kulübün sosyal medya atışmaları görenleri gülümsetti. İzmir temsilcisi Aras Kargo SK’nın, karşılaşma için Aydın’a gelirken sosyal medya üzerinden yaptığı "Ege’den Ege’ye sevgimizle ve boyozlarımızla geliyoruz. Güzel İzmir’den efelerin şehri Aydın’a" paylaşımına Aydın’ın Sultanları’ndan cevap gecikmedi. Aras Kargo’ya, Tuğba Kuruyemiş’in filenin sultanları için özel hazırladığı Aydın İnciri ile yanıt veren Aydın Büyükşehir Belediyespor, paylaşımında "Evinize hoş geldiniz. Boyozunuzu getirdiyseniz, biz de incirimizle Ege Derbisi’ni tatlandırmaya hazırız" ifadelerine yer verdi. Derbi öncesinde iki takımın ‘tatlı’ atışması ise görenleri gülümsetirken "Fairplay örneği" olarak yorumlandı.

Filenin sultanlarına enerji Tuğba Kuruyemiş’ten

Ege Derbisi öncesi iki takım da son antrenmanlarını gerçekleştirirken, filenin sultanlarına enerji desteği ise hazırladığı özel paketlerle Tuğba Kuruyemiş’ten geldi. Tuğba Kuruyemiş’in özenle hazırladığı Aydın İnciri ile enerji depolayan sporcular, karşılaşma hazırlıklarını tamamladı. Yarın (23 Şubat Pazar) saat 15.00’de başlayacak müsabaka için Aydın’a ulaşan İzmir temsilcisi, maç öncesi geldiği Mimar Sinan Spor Salonu’nda, Aydın Büyükşehir Belediyespor’un incir sürprizi ile karşılaştı. Aydın İnciri’ni alan Aras Kargo, sosyal medya üzerinden yaptığı yeni paylaşımında ise "İncirler için teşekkür ederiz. Umarız yarın maçta da hep birlikte İzmir boyozu kadar güzel, Aydın inciri kadar tatlı bir maç izleriz" ifadelerini kullandı.

Aydın’ın Sultanları galibiyete odaklandı

Ligin 22. haftasında evinde Aras Kargo ile karşılaşacak olan mavi beyazlı ekip, ‘galibiyet’ parolasıyla parkeye çıkacak. Mimar Sinan Spor Salonu’nda saat 15.00’de gerçekleştirilecek olan müsabakada, Aydın’ın Sultanları 17 puanla ligin 11. sırasında yer alan Aras Karago’yu yenerek puanını 23’e yükseltmek istiyor. 20 puanla ligde 10. sırada yer alan Aydın temsilcisi evinde ağırlayacağı Aras Kargo maçın için galibiyete odaklanırken, tüm Aydınlıları da maça davet etti.