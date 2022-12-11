Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Göztepe ile Manisa FK, Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ege derbisini Tijanic 31. dakikada attığı golle Göz-Göz 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle yaklaşık 1 ay sonra ligde kazanmış oldu. Öte yandan Göztepe’nin seyircisiz oynama cezası nedeniyle İzmir temsilcisinin taraftarları müsabakayı stadyumdan takip edemedi.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Göztepe ile Manisa FK Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 1-0’lık skorla kazandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.