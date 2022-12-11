Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Göztepe ile Manisa FK Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 1-0’lık skorla kazandı.
Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Göztepe ile Manisa FK Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 1-0’lık skorla kazandı.
Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Göztepe ile Manisa FK, Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ege derbisini Tijanic 31. dakikada attığı golle Göz-Göz 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle yaklaşık 1 ay sonra ligde kazanmış oldu. Öte yandan Göztepe’nin seyircisiz oynama cezası nedeniyle İzmir temsilcisinin taraftarları müsabakayı stadyumdan takip edemedi.
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