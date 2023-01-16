Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Kuzey ve Orta Ege’de rüzgarın, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe (19-012023) akşam saatlerinde etkisini azaltması beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Kuzey ve Orta Ege’de rüzgarın, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe (19-012023) akşam saatlerinde etkisini azaltması beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.