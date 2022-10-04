Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Başkan Özcan 96 yaşındaki ikiz kardeşlerle 85 yıl öncesini yeniden yaşayacak Başkan Özcan 96 yaşındaki ikiz kardeşlerle 85 yıl öncesini yeniden yaşayacak

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Kuzey Ege’de rüzgarın; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Güney Ege’de rüzgarın; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Cuma günü (07.10.2022) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir" denildi.