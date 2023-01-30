İzmir’in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında 36 göçmen kurtarıldı, 40 göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalanırken, ticari gemide yaralanan 1 kişinin ise tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

İzmir’in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında 36 göçmen kurtarıldı, 40 göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalanırken, ticari gemide yaralanan 1 kişinin ise tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Ocak günü Dikili ilçesi açıklarında, can salları içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 göçmeni kurtarırken, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahsı da yakaladı. Aynı gün ekipler, ticari gemide yaralanan 1 kişinin de tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

29 Ocak günü yine Dikili açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 6 göçmen kurtarıldı, Çeşme açıklarında ise 40 göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmek isteyen kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.