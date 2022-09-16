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Turnuva yarın Aliağa Petkimspor -Manisa Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edecek.

ING Basketbol Ligi’nde mücadele eden Merkezefendi Basket Takımı ile Manisa Büyükşehir Belediye Spor, sezon öncesi Ege Cup 2022 Turnuvası’nın ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadele Manisa ekibinin 94-74 üstünlüğü ile sona erdi.

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