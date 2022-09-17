ING Basketbol Ligi’nde mücadele eden Aliağa Petkimspor ile Manisa Büyükşehir Belediye Spor, sezon öncesi Ege Cup 2022 Turnuvası’nın Final maçında karşı karşıya geldi. Final maçında Manisa Büyükşehir Belediye Spor’u 67-65 mağlup etmeyi başaran Aliağa Petkimspor turnuvayı birinci olarak tamamladı.

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