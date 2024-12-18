Yunusemre Belediyesi Ege Bölgesi’nin en büyük Hayvan Yaşam Merkezi çalışmalarında sona yaklaşıldı. 117 bin dönümlük merkezin bir bölümü mart ayından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Yunusemre Belediyesi, Ege Bölgesi’nin en büyük ve modern hayvan barınağının bir bölümünü mart ayında hizmete açıyor. Toplam 117 bin dönümlük dev bir alan üzerinde inşa edilen Hayvan Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarının yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik olarak tasarlandı. Bu tesis sayesinde ilçedeki sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, tedavi edilmesi ve tehlikeli türlerin kontrol altına alınması sağlayacak.

Merkezde 2 tam teşekküllü ameliyathane bulunuyor

Yeni barınma merkezi, sokak hayvanlarının sadece barınma ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda sağlık, rehabilitasyon ve sosyal ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurulacak. Merkezde, sokak hayvanlarına yönelik geniş ve ferah barınakların yanı sıra, tam donanımlı bir veteriner kliniği bulunuyor. Merkezde, tedavi ve bakım süreçlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için 2 ameliyathane ve laboratuvarda bulunuyor. Ayrıca Hayvan Yaşam Merkezi tam kapasiteyle çalışmaya başladığı anda ilk kabul bölümü, tehlikeli tür birimi, hasta bakım, yavrulu anne, hayvan müşahede, kuş evi, kedi evi ve 66 padokta hizmet verecek. Merkezi gezen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, çalışmalar hakkında teknik personellerden bilgi aldı. İncelemede Başkan Balaban’a CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Mehmet Arslan, Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu ve Emine Özge Arslan’ın yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, ilgili müdürler eşlik etti.

“Yaşam merkezini yüzde 50 kapasiteyle açacağız”

Bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Başkan Balaban, ”Büyükşehirle iş birliği yaparak en geç mart ayı içinde bu yaşam merkezinin yüzde ellisini hizmete açacağız. Yunusemre Belediyesi olarak 2 veteriner hekimi ve 4 veteriner teknikerimiz eylül ayından beri büyükşehrin Barbaros Mahallesi’nde bulunan Hayvan Yaşam Merkezi’nde kısırlaştırma çalışmalarına devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.