Erzurum Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni merkez binası yapılan törenle hizmete açıldı.

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti’nin (EGC) yeni merkezinin açılışı için düzenlenen törene; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, kurum yöneticileri, STK temsilcileri, Erzurum’da görev yapan medya mensupları ve davetliler katıldı.

Açılışta Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen birer konuşma yaptılar. EGC Başkan Mehmet Musa Çakır açılış öncesi yaptığı konuşmada, “Cemiyetimizde her türlü sosyal ve kültürel etkinliğe imkan sağlayacak bir ortam oluşturduk. Kafeteryamız, çalışma ofislerimiz, toplantı salonlarımız ve daha birçok birimle camiamızın hizmetinde olacağız” dedi.