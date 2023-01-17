DÜZCE(İHA) – Düzce Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi görevlileri tarafından Efteni Gölü’nde 19 tür, bin 797 kuş sayımı yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi görevlileri tarafından Efteni Gölü’nde 19 tür, bin 797 kuş sayımı yaptı.

Düzce Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Efteni Gölü yaban hayatı geliştirme sahası ve ulusal öneme haiz sulak alanda kış ortası su kuşu sayımı yapıldı. Düzce Üniversitesi Yaban Hayatı ve Ekolojisi Yönetimi Bölümünden Doç. Dr. Akif Keten’in desteği ve şube müdürlüğü personelleri katılımı ile yapılan sayımda toplam tür sayısı 19 olmak üzere bin 797 adet su kuşu sayımı yapıldı. Yapılan sayımda Sakarmeke, Saz delicesi, Çamurcun, Balaban, Gri balıkçıl gibi türler gözlemlendi.