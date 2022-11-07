Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Efteni Gölü Kuş Gözlem Kulesi kullanıma açıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Efteni Gölü Kuş Gözlem Kulesi kullanıma açıldı.

Göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender merkezlerden biri olan Efteni Gölü bünyesinde 35 tanesi kalıcı olmak üzere toplam 150 çeşit kuşa ev sahipliği yaparak kuş cenneti olarak anılmakta. Doğal güzelliğin görülebilmesi için alana ikinci bir gözlem kulesi yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Barındırdığı kuş türleri ve eşsiz göl manzarası ile ziyaretçilerini büyüleyen Efteni Gölü ve sulak alanında yaptırılan Kuş Gözlem Kulesi halkımızın hizmetine sunulmuştur. Modern yaşamı geride bırakıp doğallığı hissetmek ve ihtiyaç duyduğunuz huzuru yaşamak için siz doğa severleri alanımıza bekleriz” denildi.