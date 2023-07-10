Düzce’de yağışın ardından adeta sular altında kalan kentin önemli turizm merkezlerinden Efteni Gölü, havadan görüntülendi.

Batı Karadeniz Bölgesi’ni etkisi altına alan ve 2 gündür aralıklarla devam eden sağanaktan Düzce’de birçok ilçe olumsuz etkilendi. Bazı bölgelerde derelerin taşması neticesinde evlerin giriş katlarında su baskını yaşandı, yollar sular altında kaldı. Sağanak, yaklaşık 150 kuş türüne ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan Efteni Gölü’nü de etkiledi. Kentin önemli turizm merkezilerinden biri olan Efteni Gölü, yağışlar sonrası doldu taştı. Her gün çok sayıda vatandaşın durduğu ve bol bol fotoğraf çektiği iskelede çökerek, sular altında kaldı. Efteni Gölü, havadan dron ile de görüntülendi.