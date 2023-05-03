DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Efteni Gölü’nde kaçak avlanma ile ilgili yaptığı çalışmalarda metrelerce uzunlukta ağ tespit etti.

Düzce’de kaçak avlanmayla mücadele çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Sulak Alanında kaçak balık avcılığını önlemek amaçlı kontrol ve denetim yapıldı. Yapılan denetim sonucu göl içinde; Yaklaşık 750 metre uzunluğunda 7 adet ağ, 1 adet serpme ağ ve 30’ar metre uzunluğunda 2 adet kasnak kurulu halde bulundu. Ağlar ile kasnaklara el konulurken, yapan kişilerin tespit çalışmalarına başlandı.