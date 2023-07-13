Düzce’nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Efteni Gölü’nde taşkının izleri, sular çekilince ortaya çıktı.

Düzce’de 150’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan ve adını Bizans prensesi Eftelya’dan alan Efteni Gölü, hafta sonu etkili olan sağanak yağış sonrası taştı. Göl içerisinde bulunan liman paramparça oldu, teras ve oturma alanları da taşkından nasibini aldı. Terasın bir kısmı zarar görürken, oturma alanları da suya kapıldı. Bazı alanlar devrilirken, liman kısmında da çökmeler meydana geldi. Efteni Gölü’nde oluşan hasar ise sular çekilince ortaya çıktı.