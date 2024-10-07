Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Valiliği ve Trabzonspor iş birliğinde düzenlenecek ‘Efsanelerle Yeniden’ adlı futbol turnuvası yarın başlayacak. Avni Aker Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek turnuvanın tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Avni Aker ruhunun gençlerle yaşatılacağını ve alanda 8-12 yaş grubu futbol müsabakalarına izin verileceğini açıkladı.

Bu yıl yaşamlarını yitiren Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve efsane başkanlar Ahmet Salih Erdem ile Mustafa Şamil Ekinci’nin anısına düzenlenecek olan turnuva öncesi yapılan bilgilendirme toplantısına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Ahmet Yüksel Gülay ve Faruk Kanca, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, TFF Trabzon Bölge Müdürü ve Trabzonspor’un efsane futbolcusu Hamdi Aslan, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri Coşkun Öztürk, Derviş Köz, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor’un efsane futbolcuları Mehmet Cemil Altın ve Hüseyin Tok katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca yaptığı konuşmada “Organizasyonu, Filistin’in yararına ve bu sene vefat eden üç başkanımızın anısına düzenledik. Tam bir senedir Gazze, okul ve hastaneler demeden yerle bir edildi. Zalim İsrail hunharca 42 bin kişiyi öldürdü, 100 bin kişiyi de yaraladı. Mazlum Filistin halkının şehitlerine Rabbim gani gani rahmet eylesin. Biz de bu yıl dönümünde farkındalık oluşturmak için bu etkinliği Filistin yararına düzenliyoruz. Trabzonspor’umuzun bu yıl vefat eden üç başkanı var. Geçmişte vefat eden tüm başkanlarımıza ve futbolcularımıza Allah, rahmet eylesin. Hepsini minnetle yad ediyorum. Daha önce merhum Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer hocalarımızın adına turnuvayı düzenlemiştik. Yıllarca maçlarımız Avni Aker’de oynandı. Biz de çok erken saatlerde burada gelip maçları izlerdik. Efsaneler burada doğdu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç, seçim vaadinde burada bazı maçları oynatacağının sözünü vermişti. Şimdi bu turnuvayla beraber bu sahayı da açıyoruz. Büyük amatör maçlar değil ama 8-12 yaş grubu maçları kontrolü bir şekilde ve yoğunluk olmadan sembolik şekilde burada oynatacağız. Bunun da müjdesini sizlere veriyoruz. Tabii burada millet bahçesinin park özelliğine zarar vermeden, düşük yoğunluklu bu maçların oynanmasını istiyoruz ki Avni Aker ruhu gençlere de aşılansın. Bugün Trabzonspor Trabzonspor olmuşsa işte bu gördüğümüz abilerimizin hırsı, mücadelesi ve azmi sayesinde olmuştur. Onların bu azmiyle beraber ilk defa şampiyonluk Anadolu’ya gelmiştir. Bunu ilk başaran takım Trabzonspor’dur. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Hepsini şükran, sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

Trabzonspor’un efsane ve yıldız futbolcularının sahaya çıkacağı ‘efsanelerle yeniden’ futbol turnuvasında bu yıl kaybettiğimiz Trabzonspor’un onursal başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile eski başkanlar Mustafa Şamil Ekinci ve Ahmet Salih Erdem anılacak. Turnuva, 8 Ekim Salı günü saat 16:00’da başlama vuruşuyla start alacak. Ardından, saat 17:00’de gerçekleşecek ikinci müsabakayla devam edecek. 9 Ekim Çarşamba günü sürecek olan turnuvada saat 15:00’te Trabzonspor’un efsane oyuncuları yeniden sahaya çıkacak. Ardından, saat 16:00’da bir gösteri maçı gerçekleştirilecek, bu maçta da Trabzonspor’un unutulmaz isimleriyle şöhretler karması sahada yer alacak. Turnuva, saat 17:00’de yapılacak final maçı ile sona erecek.