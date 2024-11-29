Tokat’ta tarihi valilik binasının yıkımı sonrası boş kalan alan ve taşınan devlet kurumları, çevredeki esnafı zora soktu.

Tokat’ta Cumhuriyet döneminden bu yana hizmet veren ve merhum efsane Vali Recep Yazıcıoğlu ile 34 valiye ev sahipliği yapan tarihi valilik binası, deprem riski nedeniyle haziran ayında yıkıldı. Dikkatli bir şekilde sökülen bina, kontrollü bir şekilde yıkıldı. Ancak aradan geçen beş aya rağmen, yıkım alanına ne yapılacağı henüz belirlenmedi. Yıkımın ardından bölgedeki 6 devlet kurumunun farklı yerlere taşınması, çevredeki esnafı mağdur etti. İş yapamayan esnaf, valilik binasının yerine yeni bir proje başlatılmasını istiyor.

Bölgede bakkal işleten Okay Dumlupınar, “Eski binayı yıktılar ama yerine bir şey yapılmıyor. İşlerimiz durdu, bir çözüm bekliyoruz” dedi.

Devlet kurumlarının gitmesiyle çarşının bittiğini iddia eden Mustafa Işgın ise “6 devlet kurumunun buradan gitmesi bizi mahvetti. Nüfusudur, tapusudur hepsi buradan gidince mahallenin esnafı olaraktan bitirdi. Biz burada bunun mağduriyetini yaşıyoruz. Ömrümüz burada geçti. 53 yaşındayım kendimi bildim bileli bu mahallede esnafım. Bu mahallede yaşayan insanım. Devlet hastanesinin gitmesi, buranın yıkılması, bu semti mahvetti, bitirdi, öldürdü. Bu semti tamamen bitirdi. Yani bura yapılacak da bir an evvel yapılacaksa yapılsın. Mutlaka hükümet binasının buraya dönmesi lazım. Bu kurumlar burada olmadıktan sonra çarşı bitti. Atıl vaziyette şu rezilliğe baksana gelen geçen ana caddenin üstündeyiz. Herkes birbirine tarif ederken hükümet binası diye tarif ediyor. Hükümet nasıl nere diye soruyor şimdi çocuk. Yani kime, kiminle ne konuşursan hükümet binası nerede? Hükümet binası uçtu” diye konuştu.