1964 yılında piyasaya sunulan ve döneminin en ikonik süpürge markası olan GırGır, günlük süpürge kategorisine yeni bir soluk getirecek.İSTANBUL (İGFA) - 2021 yılında Arzum tarafından marka hakları satın alınan Arzum GırGır’ın ilk ürünü, 2023 yılında Arzum ailesine katıldı.

Arzum GırGır ailesinin ilk üyesi olan Arzum GırGır 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge hem el hem de dikey süpürge olarak kullanılabilen yapısı, farklı zeminler ve ihtiyaçlar için sunduğu birçok aparat ve temizlik başlığıyla da evlerin temizlik ihtiyacını tek başına karşılıyor.

Arzum GırGır markasının altında günlük dikey elektrikli süpürge kategorisi altında toplayacağı ve birbirinden farklı yeni eklenecek hafif ürünleri sayesinde konforlu, pratik ve kesintisiz temizliğin sembolü olacak. Kusursuz günlük temizlik için en temiz çözümü sunacak.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, zamanında kısa sürede popülerliğini artıran ‘Gırgır Süpürge’nin günlük süpürge kategorisindeki pazar payının büyümesine büyük bir ivme kazandıracağını belirterek, "Bugün nasıl ki Arzum OKKA denince akıllara Türk kahvesi geliyorsa, GırGır denince de akıllara yeni günlük kullanıma uygun, hafif ürünleri sayesinde konforlu, pratik ve kesintisiz Arzum temizliği gelecek” diye konuştu.