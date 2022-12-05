Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk müziğinin efsane isimleri Barış Manço ve Cem Karaca için anma konseri düzenledi. Manço ve Karaca’nın efsane eserlerinin seslendirildiği programa katılanlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk müziğinin efsane isimleri Barış Manço ve Cem Karaca için anma konseri düzenledi. Manço ve Karaca’nın efsane eserlerinin seslendirildiği programa katılanlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Türk müziğinin unutulmaz isimleri Barış Manço ve Cem Karaca için anma konseri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sahne alırken konseri Enver Merallı yönetti. Enver Merallı, Sevingül Bahadır, Cihan Okan ve Jülide Karan unutulmaz sanatçılar Barış Manço ve Cem Karaca’nın eserlerini seslendirirdi. Barış Manço ve Cem Karaca’nın dillere pelesenk olmuş efsane şarkılarının seslendirildiği program salonu hınca hınç dolduran vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Unutulmaz anların yaşandığı geceye katılanlar zaman zaman da şarkılara eşlik etti, müziğin coşkusunu doyasıya yaşadı.

Denizlililer unutulmaz bir gece yaşadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, gecenin sonunda konsere akın edenlere ve davetlerine icabet eden İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu’na teşekkür ederek, “Bu gece unutulmaz çağdaş halk ozanlarımız Barış Manço ve Cem Karaca’yı andık. Bu güzel salonumuz her etkinliğimizde doluyor. Denizlili hemşehrilerimiz, sanat, kültür ve kaliteli eser olduğu zaman koşarak geliyor. İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu’nun çok kıymetli sanatçılarına teşekkür ediyorum” dedi.