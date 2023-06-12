Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona’nın Eskişehir’deki bir sokakta bulunan duvar resmi futbolcunun hayranlarının oldukça ilgisini çekiyor.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye mahallesi Kolcu sokaktaki bir duvara dünyaca ünlü futbolcu Diego Armando Maradona’nın fotoğrafı resmedildi. 1980’li yıllarda dünyada adından söz ettiren efsane futbolcunun resmi sokaktan geçen futbol severlerin ilgisini çekiyor. Futbolcunun duvarda yer alan mavi beyaz çubuklu Arjantin formalı resmi önünde poz veren hayranları fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

“Duvardaki resim ilgi çekici geldi”

Sokaktan geçtiği esnada resim önünde fotoğraf çekildikten sonra Maradona’ya hayranlığını dile getiren 40 yaşındaki Abdullah Yalavuz, duvar resminin ilgi çekici geldiğini belirterek hatıra fotoğrafı çekildiğini söyledi. Maradona’yı dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında sayan Yalavuz, “Futbolu yakından takip ediyorum. Maradona’yı seviyorum. Benim yaşıtlarım Maradona gibi futbolcularla büyüdü. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında. Duvardaki resmi görünce ilgi çekici geldi. Hayranlıkla geldim ve fotoğrafımı çektim. Güzel bir hatıra olarak saklayacağım fotoğrafı. Şehrimizde bu şekilde dünyaca ünlü diğer futbolcuların da duvar resimlerini görmek isteriz” diye konuştu.