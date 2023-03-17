Seçim startının verilmesinin ardından partilerde de milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başladı. AK Parti Aydın’da 28. dönem milletvekilliği aday adayı olarak başvuru yapan isimlerden biri de 2004-2014 yılları arasında AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı yapan Demet Pilevneli oldu.

AK Parti Aydın’da aralıksız 3 dönem İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini başarı ile yürüten Demet Pilevneli, "Niyetimiz hizmete vesile olabilmek. Yıllarca kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması için çalışmış mücadele etmiş biri olarak karşınızdayım, önümüzdeki süreçte daha fazla kadın adayın başvurmasını bekliyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanımız ve Eşi Hanımefendinin elinden aldığı vefa ödülüyle, bir süre önce taltiflerin en güzeliyle taltif edildiğini” söyleyen Pilevneli, aday adaylığı için çıktığı yolda destek veren herkese teşekkür etti.

Aday adaylığı dosyasını AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten’e teslim eden Demet Pilevneli, “İstediğimiz, hizmetlerin ve projelerin oluşturduğu bir programı milletvekili olarak hayata geçirebilmek. Tüm bunların bu bütünün içerisinde var olabileceği dayanaklarımız var. İlçeleri ve mahalleri ile sahayı bilen birisiyiz. Sorunları biliyoruz, çözüm önerilerimiz var" dedi.

Halen Beyazay Derneği Aydın şube başkanı olan Demet Pilevneli, dezavantajlı bireyler için çözümler üretime gayretinde olduğunu söyledi. Sivil toplum örgütü temsilciliklerinin yanı sıra sosyalliği ve yöneticilikleri ile de tanınan, kurulduğu günden bu yana AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev yapan Pilevneli, "Başkalarının mutluluğu için harcanmayan bir ömür boşa geçmiş sayılır. 20 yıllık saha tecrübem, siyasi ve sosyal çalışmalarımın birikimiyle Aydın’ın ve Aydınlının milletvekili olarak hizmet etmeye talibim" dedi.

Pilevneli’nin aday adaylığı açıklamasına eşi Yalçın Pilevneli ve kızı Hatice Pilevneli de katılarak destek verdi.