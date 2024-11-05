Erzurum’da doğan ve Türk dili alanında önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz anısına, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından anlamlı bir program düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda gerçekleştirilen programa; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Yılmaz, TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, fakülte dekanları ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Efrasiyap Gemalmaz’ın Türkçe ve Türk dili üzerindeki katkılarını vurgulayarak, onun “Atatürk Üniversitesinin Efsane Hocası” unvanıyla tanındığını belirtti. Prof. Dr. Yılmaz, Gemalmaz’ın 1964-2001 yılları arasında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde verdiği derslerle birçok öğrencinin yetişmesine katkıda bulunduğunu ve öğrencilerinin de onun mirasını sürdürdüğünü ifade etti.

“Etkinlik; Gemalmaz’ın Mirasının Gelecek Nesillere Aktarılmasına Vesile Olacak”

TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ise, Gemalmaz’ın bilim dünyasına kazandırdığı eserlerin önemine dikkat çekti. Başkan Mert: “Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz, dil bilimi ve ağız bilimi alanında yaptığı çalışmalar ve yetiştirdiği öğrencilerle bir ekol haline gelmiş nadir bilim insanlarından biridir. Onun çalışmaları, Türkçenin zenginliğini ve derinliğini ortaya koymuştur” dedi. Ayrıca, Gemalmaz’ın Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptığı süre zarfında, enstitü dergisinin yayımlanmaya başladığını ve birçok uluslararası kongre, sempozyum ve panelin gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Osman Mert, böylesine anlamlı bir etkinliğin Erzurum’da ve Gemalmaz’ın yuvasında düzenleniyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek katkılarından dolayı başta Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu olmak üzere herkese teşekkür etti.

Etkinliğin sonunda, Gemalmaz’ın öğrencilerinin duygularını paylaştığı bir bölüm yer aldı. Öğrenciler, Gemalmaz’ın eğitim anlayışının ve kişiliğinin kendileri üzerindeki etkilerini anlatarak, onun Türk dili ve edebiyatına olan tutkusunu vurguladılar.

Program, Efrasiyap Gemalmaz’ın hayatı ve çalışmalarını anlatan belgesel filminin yayımlanmasıyla sona erdi. Bu belgesel, Gemalmaz’ın bilimsel kariyerine, eserlerine ve Türk dili üzerindeki etkisine ışık tuttu. Efrasiyap Gemalmaz, 2001 yılında emekli olmasına rağmen, Türk Diline ve Türk Dil Kurumu’na olan katkılarını sürdürebilmek için çalışmaya devam etti. Bu etkinlik, Gemalmaz’ın Türk dili alanındaki kalıcı izlerini ve katkılarını bir kez daha hatırlatarak, onun mirasının gelecek nesillere aktarılmasını sağladı.