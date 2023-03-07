Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri Efor isimli narkotik köpeğiyle yaptığı aramalarda şahısların üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri Efor isimli narkotik köpeğiyle yaptığı aramalarda şahısların üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Muğla İl Jandarma Güvercinlik mahallesinde Mahallesinde önceki gün jandarma istihbar Şube müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma ekiplerince Y.S.,C.C. ve M.K. isimli şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde arama köpeği “EFOR” ile birlikte arama yaptı. Yapılan aramada; çok miktarda kubar esrar, 40 adet Extasy hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bodrum Cumhiriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile şüpheliler gözaltına alındı. M.K. isimli şahıs tutuklanarak Ceza evine gönderildi. Diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.