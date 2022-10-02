Karabük 1. Amatör Liginde mücadele edecek olan Eflanispor sezon açılışını çeşitli faaliyetlerle gerçekleştirdi.

Karabük 1. Amatör Liginde mücadele edecek olan Eflanispor sezon açılışını çeşitli faaliyetlerle gerçekleştirdi.

Karabük 1. Amatör Liginde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Eflanispor sezon açılışını yaptı. Yeni sezon parolasını "Bölgesel Amatör Lig” olarak belirleyen Şadi Altınkaya başkanlığındaki Eflanispor, kadrosuna kattığı 4 futbolcusuna da imza attırdı. İmza töreninin ardından yönetim ve futbolcular esnafları ziyaret ederek destek istediklerini belirttiler.