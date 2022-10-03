Karabük 1. Amatör Liginde mücadele edecek olan Eflanispor hazırlık maçında rakibi Pınarbaşıspor’u 8-0 gibi farklı skorla mağlup etti.

Karabük 1. Amatör Liginde mücadele edecek olan Eflanispor hazırlık maçında rakibi Pınarbaşıspor’u 8-0 gibi farklı skorla mağlup etti.

Karabük 1. Amatör Liginde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Eflanispor sezon açılışını yaptı. Yeni sezon parolasını "Bölgesel Amatör Lig” olarak belirleyen Mustafa Yılmaz başkanlığındaki Eflanispor, kadrosuna kattığı 4 futbolcusuna da imza attırdı. İmza töreninin ardından yönetim ve futbolcular esnafları ziyaret ederek destek istediler.

Daha sonra hazırlık maçında Kastamonu temsilcisi Pınarbaşıspor ile karşılaşan Eflanispor rakibini 8-0 gibi farklı bir skorla yenerek yeni sezon için motivasyonunu artırdı.