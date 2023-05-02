AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük milletvekili adayı Cem Şahin, Eflani ilçesine giderek ziyaretlerde bulundu.

Partililer ile birlikte ilçeye gelen Şahin, ilk olarak Belediye’yi ziyaret etti. Başkan İbrahim Ertuğrul’dan bilgiler alan Şahin, daha sonra resmi kurumlar ile sivil toplum örgütlerine giderek görüş alışverişinde bulundu.

Bugün vefat eden Osmanlar köyü sakinlerindenMükerrem Korkut’unMerkez Camisindeki cenaze namazına katılan Şahin, daha sonra esnaflarla buluştu, ilçe devlet hastanesinede gitti.

Şahin, hasta ve hastane personeli ile sohbet etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, il genelinde sıkılmadık el, çalmadıkları kapı bırakmayacaklarını, ulaştıkları vatandaşlara yapacaklarını anlattıklarını kaydetti.