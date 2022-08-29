Şenlik ağası ise 78 bin lira bağışta bulunan Muhammed Eren olurken etkinliğe katılan vatandaşlar, şarkılar eşliğinde eğlendi.

Milletvekili Erdoğan ve Koçer’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Milletvekili Erdoğan ve Koçer’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Ovaçalış köyüne bağlı Arnavut Mahallesi’nde düzenlenen şenliğe AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Eflani Kaymakamı Büşra Güneş ve Uluyayla Akkışla Dernek Başkanı Durmuş Eren ile teşkilat mensupları katıldı.

Karabük’ün Eflani ilçesinde düzenlenen Ova Yaz Şenliği’nde Ayşe Dinçer, Ramazan Çelik, Abdurrahman Delen ve Sezai Yıldırım sahne aldı.

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