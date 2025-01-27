Karabük’ün Eflani ilçesinde yıllardır yapılmayan ve unutulmaya yüz tutmuş esnaf duası geleneği, yeniden başladı.

İlçe merkezinde kurulan pazar alanında toplanan esnaf, Merkez Camii İmamı Tahir Köse öncülüğünde dua etti.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin ve İlçe Kaymakamı Ömer Bolat’ta esnaf duasına katıldı. Dua töreni sonrası kısa bir konuşma yapan Cem Şahin, yıllardır yapılmayan bir geleneğin yeniden başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Esnafa bol kazançlar dileyen Şahin, "Ahilik kültürü, kardeşlik, dayanışma ve helal kazancın rehberi olan kadim bir mirasımızdır. Esnaf duası, bu kültürün temel taşlarından biri olarak toplumsal birlikteliğimizin, ahlaki değerlerimizin ve ticari dürüstlüğümüzün simgesidir. Bereketin, helal kazancın ve hayır dualarının buluştuğu bu kutlu geleneğin yeniden canlandırılmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Rabbim, esnafımızın kazancını bereketli, gönlünü huzurlu eylesin. Birlik ve beraberlik içinde nice güzel geleneğimizi yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaymakam Ömer Bulut da konuşmasında, esnaf duasının bereketine ve geleneğin sürdürülmesinin önemine değindi.