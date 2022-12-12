Karabük’ün Eflani ilçesinde "Kırsal Kalkınma İçin Eflani’de Üretim Genele Yayılıyor" projesi çerçevesinde dağıtılan kaz yavru kazları yetiştiren üreticiler kaz satışına başladı.

Karabük’ün Eflani ilçesinde "Kırsal Kalkınma İçin Eflani’de Üretim Genele Yayılıyor" projesi çerçevesinde dağıtılan kaz yavru kazları yetiştiren üreticiler kaz satışına başladı.

Eflani Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma İçin Eflani’de Üretim Genele Yayılıyor" projesi çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) bünyesinde finanse edilerek Kaz Yetiştiriciliği Eğitim Çiftliği kurulmuştu.

Pratik ve teorik eğitime tabi tutulan 70 kursiyere elde edilen yavru kazlar hibe yoluyla bağışlandı.

Yavruları yetiştiren üreticiler ilk satışını Kars’taki hayvancılık işiyle uğraşan bir firmaya yaptı.

Canlı kilosu 70 liradan satın alınan kazların parası peşin olarak üreticilere ödendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, “Biz amacımıza bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üreticilerimize yavru desteği ve pazarlama konusunda da destek olmaya devam edeceğiz” dedi.