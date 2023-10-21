Karabük’ün Eflani ilçesinde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi.

Eflani İlçe Devlet Hastanesinde 2023 Faaliyet Planı çerçevesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile hastane personelinin katılımıyla masabaşı ve saha tatbikatları yapıldı.

Hastane idaresi ve birimlerden gelen katılımcılarla deprem senaryosu eşliğinde Afet ve Acil Durum Temel Kavramları, Hastane Olay Yönetim Sistemi, Kitlesel Yaralanmalı Olaylarda Hastanenin Müdahale Aşamaları, Hastane Afet Triyaj Alanı ve Acil Müdahale Planı’nın aktivasyonu gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bebek kaçırma sebaryosu eşliğinde sırası pembe kod verilip mor kod eşliğinde Olay Yönetim Ekibi (OYE) toplanarak gerekli reaksiyon gösterildi.

UMKE, hastane yönetim ve çalışanlarına tatbikata gösterdikleri yoğun ilgi ve alaka için teşekkür etti.