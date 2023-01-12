Selçuk Belediyesinin sosyal yaşam kartı Efeslim Kart ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan aylık destek bedeli 300 TL’den 500 TL’ye çıkarıldı. Efeslim Kart ve İftar Kartı ile 3 yılda bin 115 haneye 2 milyon 446 bin TL’lik destek verildi.

Selçuk Belediyesinin sosyal yaşam kartı Efeslim Kart ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan aylık destek bedeli 300 TL’den 500 TL’ye çıkarıldı. Efeslim Kart ve İftar Kartı ile 3 yılda bin 115 haneye 2 milyon 446 bin TL’lik destek verildi.

Selçuk Belediyesinin, “Dar gelirliye destek”, Esnafa can suyu”, “Çevreye dost” ve “Eğitime katkı” sloganlarıyla hayata geçirdiği Efeslim Kart projesi, kentsel dayanışmayı büyütmeye devam ediyor. Efeslim Kart ve İftar Kartı ile 3 yılda bin 155 haneye, 85 esnaf işyerinde kullanabilecekleri 2 milyon 446 bin 220 TL tutarında destek sağlandı. Sağlanan destek ile ihtiyaç sahipleri gereksinimlerini karşılarken yerel ekonomiye de katkı sunuldu. Selçuk Belediyesinin kentte dayanışmayı güçlendirmek, kentlilik bilincini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Efeslim Kart projesi ile ayrıca geri dönüştürülebilir atıklar toplanıyor, toplanan atıklardan elde edilen puanlarla eğitime katkıda bulunuluyor.