Selçuk Belediyesi, Uluslararası Skal Kulübü tarafından düzenlenen 83. Dünya Kongresi’nde Efes Tarlası Yaşam Köyü ile “Eğitim ve Sosyal Bilimler” kategorisinde ikincilik ödülü aldı. Dünyada turizm ve sürdürülebilirlik konusunda faaliyet gösteren önemli kuruluşlardan biri olan Skal International tarafından verilen ödüller arasında Efes Tarlası Yaşam Köyü, değişen turizm anlayışına sunduğu deneyim turizmi seçeneği ile ödüle layık görüldü.

Uluslararası Skal Kulübü tarafından düzenlenen 83. Dünya Kongresi 90 farklı ülkeden turizm paydaşlarını bir araya getirdi. Uluslararası Skal Kulübü’nün (Skal International) ilk kez İzmir’de düzenlediği 83’üncü Dünya Kongresi kapsamında Selçuk Belediyesi Eğitim ve Sosyal Programlar Kategorisinde Efes Tarlası Yaşam Köyü ile ödül aldı.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in “tohumla topraktan başlayan” bir kalkınma hikayesi olarak hayata geçirdiği Efes Tarlası Yaşam Köyü, içerisinde yer alan Toprak Okulu ile üretici eğitimlerine, Tohum Merkezi ile atalık tohumların çoğaltılmasına katkı sunarken geçtiğimiz günlerde açık hava müzesi statüsüne kavuşan İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesi ile tarımın geçmişten gelen yolculuğuna tanıklık etme olanağı sağlıyor. Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde projeye ilham olan Köy Enstitüleri ile ilgili bir anı odası da bulunuyor.

“Ziyaretçiler turizmde deneyim arıyor”

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün tarım projesinin ötesinde daha verimli bir noktada olduğunu belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bu projeyi hayata geçirirken aile tarımını teşvik etmek, çocuklarımızın toprakla buluşmasını sağlamak, üreticilerimize doğru tarım tekniklerini öğretmek gibi amaçlarımızın yanında yaşayan bir yer oluşturmayı hedefliyorduk. Sadece üreticileri, çocukları ve gençleri değil ziyaretçilerimizi de bu projenin içine dahil etmeyi amaçlıyorduk. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında birçok ziyaretçimiz oldu. Bugün dünyada özellikle pandemiden sonraki süreçte turizm anlayışı değişti. Değişen bu turizm anlayışında ziyaretçilerin deneyim arayışı da var, diğer yandan agro turizme artan bir ilgi de var. Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün giderek ziyaretçilerin dikkatini çektiğini söyleyebiliriz. Bu noktada Uluslararası Skal Kulübü tarafından bu yıl ilk kez İzmir’de düzenlenen 83. Dünya Kongresi’nde, özellikle de ’Eğitim ve Sosyal Bilimler’ kategorisinde bir ödüle layık görülmek bizleri mutlu etti” dedi.