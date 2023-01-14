Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde düzenlenen "Kadın Girişimciliğinde Yol Haritaları Eğitimi" tamamlandı, eğitimi tamamlayan 35 kadın sertifikalarını Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’den aldı.

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde düzenlenen "Kadın Girişimciliğinde Yol Haritaları Eğitimi" tamamlandı, eğitimi tamamlayan 35 kadın sertifikalarını Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’den aldı.

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde, eğitmen Cüneyt Örkmez tarafından kadın girişimcilere 40 saatlik eğitimler verildi. "Kadın Girişimciliğinde Yol Haritaları Eğitimi" adlı programda, kadınların etkin bir biçimde iş hayatında yer almaları ve girişimci yönlerini geliştirmeleri hedeflendi. Kooperatif girişimciliği yanı sıra kendi işini kurmak isteyen kadınları da desteklemeyi amaçlayan eğitim programına katılan kadınlar, programdan memnun oldu.

Eğitimin gerçekleştirilmesine verdiği destekten dolayı Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür eden Cüneyt Örkmez, “Bu eğitim Efes Selçuk Belediyesi ve Konrad Adenauer Derneğinin ortak bir çalışması. Bir yerde yaşayan insanların yaşadıkları yerin sorunlarına sahip çıkması, aynı zamanda orada sosyal ve ekonomik canlılık oluşturabilmesi için biraz daha sorumluluk alması gerekiyor. Bu anlamda yapılan çalışmaların toplum nezdinde sonuç verebilmesi için eğitimin önemine inanıyorum” dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de, eğitime katılan tüm kadınlara ve eğitim verenlere teşekkür ederek, “Burada girişimciliğe dair, kadın girişimciliğine dair anlatılan her şeyin çok önemli olduğunu ifade etmek lazım” dedi.

Kooperatifçiliğin önemine değinen Başkan Ceritoğlu Sengel, “Yerel ekonominin canlanması ve desteklenmesinin sadece yerel yönetimlere bırakılması mümkün değil. Bu algının tüketici boyutunda da anlaşılabilmesi çok önem arz ediyor; ama Efes Selçuk’ta biz şanslıyız. Çok yetenekli kadınların olduğu bir kenttesiniz. İlham veren kentin ilham veren kadınlarıyla bir aradasınız. Bence bu eğitimlerin bu kadar keyifli geçmesinin sebebi biraz da bu eğitime katılan kadınlardır" şeklinde konuştu.

Düzenlenen eğitimin kendine bir yön verdiğini belirten Gülseren Geçen de, “Yeni bir girişim içindeyiz. Kendi nar bahçelerimiz var Selçuk Barutçu’da. Oradan nar ile ilgili ürünler üretmek istiyoruz. Bir katma değer sağlamak istiyoruz ve rasgele bu eğitime katıldım. İyi ki katılmışım. Hocalarımız çok kıymetliydi. Grup çok güzeldi. Artık daha çok şey yapabileceğimi düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Deniz Kızılkanat ise ürettikleri ürünleri değerlendirme sürecinde eğitime katıldığını belirterek, “Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şehir çok güzel, çok donanımlı. Eğitim çok güzeldi” diye aktardı.

Ece Polen Budak da, eğitim ile çok güzel bir kadın iş birliğine sahip olduklarını belirtti.