Efes Tarlası Yaşam Köyünde, zeytin ağacı budama eğitimi düzenlenirken, ilk eğitime katılan 61 üreticiye sertifikaları verildi.

Efes Tarlası Yaşam Köyünde, zeytin ağacı budama eğitimi düzenlenirken, ilk eğitime katılan 61 üreticiye sertifikaları verildi.

Selçuk Belediyesi ile Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Efes Tarlası Yaşam Köyünde çiftçilere yönelik eğitimler yeniden başladı. Ziraat Mühendisi Anıl Ayvaz tarafından “zeytin ağacı budamanın önemi”, “budamada yapılan hatalar”, “bilezik alma”, “ağaç gençleştirme”, “budama sırasında dikkat edilmesi gerekenler”, “şekil budaması”, “ürün budaması” konu başlıkları altında eğitim verildi. Tarım ekonomisinin ve üreticinin güçlendirilmesi amacıyla, Ziraat Mühendisleri Odası ve bir belediye arasında hayata geçen ilk bütünsel iş birliği protokolünün sonucunda başlayan eğitimler, Efes Tarlası Yaşam Köyünde kasım ayı süresince her Cuma 10.00-17.00 saatleri arasında devam edecek.

Öte yandan; kasım ayı içerisinde Efes Tarlası Yaşam Köyünde 11 Kasım Cuma günü nar ağacı budama eğitimi, 18 Kasım Cuma günü şeftali ağacı budama eğitimi, 25 Kasım Cuma günü ise mandarin ağacı budama eğitimi düzenlenecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek eğitimlere katılmak isteyen üreticiler, SELBİM üzerinden 444 8 892 veya 0232 892 69 25/394 numaralı telefonlar üzerinden bilgi alarak eğitim için kayıt yaptırabilecek.