TUI ve National Geographic iş birliğiyle gerçekleşen tur ile Avrupa’nın ‘Vip’ ziyaretçilerine Selçuk’un önemli destinasyonlarını tanıtılırken, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün agro turizm açısından bir cazibe merkezi olarak dünyaya tanıtılması açısından önemli bir adım atıldı.

TUI tarafından yürütülen National Geographic Günübirlik Turları ‘Geçmişten Günümüze Kadının Gücü Turu’ çerçevesinde bir grup kadın ziyaretçi Efes Tarlası Yaşam Köyünü ziyaret etti.

Kadının gücü, geçmişteki varlığı, günümüzdeki etkisinin anlatıldığı tur, Artemis Tapınağından başladı. Efes Tarlası Yaşam Köyünde sürdürülebilir tarım uygulamalarının anlatıldığı turda Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de ziyaretçi kadınlarla bir araya geldi. Selçuk’un bir kadın kenti olduğunu ziyaretçilere anlatan Başkan Ceritoğlu Sengel, Selçuk’un bir kadın kenti olması çok uzun bir sürece dayandığını belirterek, “Kybele’den Artemis’e, Artemis’ten Meryem Ana’ya, hatta dişi olduğuna inandığımız Küçük Menderes Havzasından bereketini alan topraklardasınız. Efes Tarlası Yaşam Köyü gibi çocuklardan başlamak üzere yetişkinlere kadar üretimi savunan, eğitimin sürekliliğine bağlayan bir yerde sizi ağırlamak çok keyifli” dedi.

Toprak Okulu, Tohum Merkezi, İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesini gezen ziyaretçi kadınlara Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün kadın emeğine, sürdürülebilir tarım uygulamalarına, aile tarımına verdiği önem ve yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verildi.