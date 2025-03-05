8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Efes Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk Kadın Platformu iş birliğiyle 6-9 Mart tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.İZMİR (İGFA) - 6-9 Mart tarihleri arasında Ahmet Ferahlı Parkı’nda kurulacak Kadın Emeği Pazarında emekçi kadınlar kendi ürettikleri el emeği ürünlerin satışını yapacak. Ayrıca Ahmet Ferahlı Parkı’nda kurulacak olan stantlarda “Direnen Kadınlar” sergisi ile farklı zamanlarda, farklı coğrafyalarda kadın hakları ve insan hakları için direnen kadınların hikayeleri katılımcılar ile paylaşılacak.

Efes Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk Kadın Platformu iş birliği ile düzenlenecek etkinlikler, 8 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da Atatürk Anıtı önünde “Dünya Emekçi Kadınlar Yürüyüşü” ile başlayacak. Yürüyüşün ardından saat 14.30’da İstasyon Meydanı’nda buluşacak olan topluluğa, Efes Selçuk Kadın Platformu üyeleri günün anlam ve önemini anlatan bir basın açıklaması yapacak. Açıklamanın ardından Selçuk Efes Kent Konseyi Kadın Meclisi Halk Oyunları ekibi bir gösteri yapacak.

Saat 15.00’te, Selçuk Efes Kent Belleği’nde Dostluk Yorganı Sergisinin açılışı ile devam edecek olan etkinlikte; Efes Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk Kadın Platformu öncülüğünde 141 kadının bir araya gelerek kendi el emekleriyle, parça kumaşlardan oluşturduğu Dostluk Yorganının öyküsü katılımcılarla paylaşılacak.

DİRENİŞTE DE ÜRETİMDE DE KADIN VAR

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kadın dayanışması açısından önem arz eden bir gün olduğunu belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Her fırsatta söylediğim gibi Efes Selçuk bir kadın kentidir. Efes Selçuk ayrıca direnen bir kent, üreten bir kentti. Bu kentin direnişinin içinde de üretiminin içinde de kadınlar var. Biz de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Efes Selçuk’un üreten kadınlarına, tarihin direnen kadınlarına yer vereceğiz. Bunun dışında yürüyüşümüz olacak. Kadınların ürettiği Dostluk Yorganının öyküsünü dinleyeceğiz. Kısacası 8 Mart Emekçiler Günü’nü Efes Selçuk’un ve tarihin ilham veren kadınlarıyla geçireceğiz” dedi.