İzmir’de, Efes Kültür Yolu Festivali açılış programına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festival yapılan şehir sayısını 11’e çıkarttıklarını belirtti. Bakan Ersoy, "Bundan sonra düzenli olarak her yıl 4-5 tane daha şehir ilave ederek 2028 yılı dahil olmak üzere 35 şehre çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.

Efes Kültür Yolu Festivalinin açılışı için İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda düzenlenen basın toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yılında İstanbul’da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’yle başlattıkları seriye bir sonraki sene Ankara’ya ilave ettiklerini, geçen sene itibariyle Kültür Yolu Festivali yaptıkları şehir sayısını 5’e çıkardıklarını söyledi. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü vesilesiyle 100 günlük bir seri yapmak istediklerini ve 5 Ağustos itibariyle Nevşehir Kapadokya’da Kültür Yolu Festivallerine başladıklarını belirten Ersoy, "Festival yapılan şehir sayısını da 11’e çıkarttık. Bundan sonra düzenli olarak her yıl 4-5 tane daha şehir ilave ederek 2028 yılı dahil olmak üzere 35 şehre çıkartmayı hedefliyoruz. Her yıl 5 il ilave ederek Kültür Yolu Festivali’nin yapıldığı şehir sayısını 35’e çıkarmış olacağız" dedi.

“Minimum 9 gün olmasını istiyoruz”

Festivalin Nevşehir’in ardından Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’da devam ettiğini ve İzmir’den sonra da Antalya serisiyle devam edeceğini aktaran Ersoy, “Kültür Yolu Festivalleri’nin özellikleri her kesimden, her yaş grubundan vatandaşa hitap ediyor olması. Sanatın her çeşidiyle her yaş grubundan, yani bebek yaşından en yetişkin yaş grubuna kadar herkese hitap eden kültür etkinliklerini bir arada bulunduruyor olması. Herkes zevkine uygun, isteğine uygun birkaç farklı sanat etkinliğine katılabiliyor. Özellikle minimum 9 gün olmasını istiyoruz. Çünkü 9 günlük süre boyunca şehir, kültür ve sanat etkinliklerine doysun istiyoruz. Niçin Kültür Yolu Festivalleri düzenleme kararı aldık? Şehrimizin, vatandaşımızın kültürel sanata kolay, rahat ve etkin erişimini sağlamak. İkincisi bunu yaparken kültüre, sanata ve dolayısıyla sanatçıya destek olmak ama bunları gerçekleştirirken şehrin markalaşmasını sağlamak. Yani şehrin marka yüzleri haline geliyor Kültür Yolu Festivalleri ve bundan sonraki aşamamız hem Kültür Yolu Festivallerini gerçekleştirdiğimiz şehir sayısını arttırmak olacak ama en önemlisi bunlara daha fazla uluslararası etkinlik, uluslararası boyut katmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

“Milyonlarca vatandaşımız etkinliklerden faydalanma şansı yakalayacak”

Zaman içinde yurt dışında olduğu gibi uluslararası özelliğinin kazanabilmesi için bir yıl önceden Kültür Yolu Festivallerinin etkinlik programları ve sanatçı programlarının açıklanacağını bildiren Ersoy, "Çok fazla katılım oluyor. Toplam 11 şehirde gerçekleşen seride 30 bin civarında sanatçı katılacak. Milyonlarca vatandaşımız etkinliklerden faydalanma şansı yakalayacak. Bu 35 şehre çıktığı zaman çok daha uzun bir periyot gerekecek. 1 Nisan’da başlayacağız. 1 Aralık’a kadar bu etkinliklere devam edeceğiz. Yani zaman içinde bu süreç 240 günlük bir periyoda yayılacak. Şimdi serinin onuncusundayız. Bugün İzmir’deyiz" şeklinde konuştu.

"Sadece konser etkinliği gibi algılanmaması lazım"

İzmir’deki Kültür Yolu Festivali’nde başlangıcın İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası’ndan yapmak istediklerinin altını çizen Ersoy, “Her kesime hitap eden sanata yer veriyoruz. Yani sadece konser etkinliği gibi algılanmaması lazım. Kültür ve sanatın doyasıya yaşandığı etkinlikler serisi olarak algılanması lazım. Bunu şu ana kadar çok başarıyla götürdük. Ayrıca, bakanlığımıza bağlı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğünün statüsünü değiştirip, Etkinliklerden Sorumlu Genel Müdürlük halini getireceğiz ve asıl işleri festivaller olacak. Çünkü şehir sayısı çoğaldıkça ve süre yayıldıkça etkinliğe konsantre ekibin hem büyütülmesi hem sadece bu etkinliklere konsantre olması gerekiyor. İnşallah doya doya bir 9 gün İzmirliler Kültür Yolu Festivalini yaşayacaklar. Hemen akabinde 4 Kasım’da Antalya’ya bekliyorum. Antalya’da da daha yaygın etkinlik bir kültür yolu festivalinde sizlerle buluşmayı ümit ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.