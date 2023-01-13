Efes Antik Kenti’ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak "Efes Antik Kanal Projesi"nin ilk etabı için geri sayım başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, projenin yüzde 94’ünün tamamlandığını açıkladı.

Efes Antik Kenti’ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak "Efes Antik Kanal Projesi"nin ilk etabı için geri sayım başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, projenin yüzde 94’ünün tamamlandığını açıkladı.

Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın "35 İzmir" projesi içerisinde yer alan ve ülke turizmine büyük katkı sağlaması öngörülen Efes Antik Kanal Projesi 1. Etap çalışmalarında adım adım sona yaklaşılıyor. "UNESCO Dünya Mirası" listesindeki Efes Antik Kenti’ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturmayı hedefleyen projenin son durumunu yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, çalışmaların yüzde 94’ünün tamamlandığını açıkladı.

DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, "Projenin ilk etabı, Pamucak Sahili ile İzmir-Kuşadası Karayolu sarasındaki alanı kapsıyordu. Bu alana 600 metre uzunluğunda bir kanal ve gezi teknelerine kısa süre konaklama imkanı sağlayacak 100 metre genişliğinde 250 metre uzunluğunda bir yat limanı inşa ediyoruz. İnşaatta yüzde 94 fiziki gerçekleşme oranına ulaştık. Hedefimiz Efes Antik Kanal Projesi’nin ilk etabını Nisan ayı sonunda tamamlamak" diye konuştu. Şantiyedeki çalışmaların son hızla devam ettiğini kaydeden DSİ 2. Bölge Müdürü Ceylan, "Kanal girişi ve yat limanı için bin 430 fore kazık çaktık. Başlık kiriş imalatları çerçevesindeki 112 ano imalatını da bitirdik. Aynı zamanda yürüyüş yolları beton imalatlarını tamamladık. 10 bin metrekarelik mermer kaplama işinin ise 7 bin metrekaresini döşedik. Çalışmalarımızı aynı hızla sürdürüp projeyi 3 ay sonra tamamlayacağız. İzmir’imize hayırlı olsun" dedi.

Proje 2 etaptan oluşuyor

Efes Antik Kenti’ni yeniden denizle buluşturacak proje, 2 etaptan oluşuyor. Projenin ilk etabında DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, 600 metre uzunluğunda giriş kanalı ve yat limanı inşa edecek. İkinci etapta ise Pamucak Sahili’nden Efes Limanı’na kadarki alan temizlenerek, kanal boyunca tarihi dokuya uygun kesme taşlar döşenecek. Daha sonra ise çevre düzenlemesi yapılacak.

Antik Kent’e antik teknelerle yolculuk edilecek

Efes Antik Kenti ve Limanı, binlerce yıl Batı ve Doğu kültürlerinin kesiştiği Kral Yolu’nun başlangıç noktasında yer alıyordu. Ancak Küçük Menderes ve Marnas Çayı’nın getirdiği alüvyonlar nedeniyle 2 bin 500 yıl içerisinde denizden 9 kilometre kadar uzaklaştı ve Antik Kent bugünkü halini aldı. Proje tamamlandığın 2 bin 500 yıl sonra Antik Kent’e, özel teknelerle yeniden yolculuk yapılma şansı doğacak. Gelen turist sayısının her yıl artmasıyla Efes Antik Kenti Türkiye’nin en önemli destinasyon merkezlerinden biri haline gelecek.